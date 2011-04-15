Станцию метро "Давыдково" на юго-западном участке Большой кольцевой линии построят в 2021 году

Строительство станции метро "Давыдково" на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить в 2021 году. Об этом заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Сейчас на строительной площадке продолжается возведение монолитных конструкций станции", - сказал Р.Загрутдинов.



"Давыдково" - станция мелкого заложения, возводится в районе пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей.



"Она станет первой станцией метро в Можайском районе Москвы", - уточнил руководитель департамента.



В основу архитектурно-художественного решения станции легли живописная долина реки Сетунь и обрамляющие её зелёные массивы одноименного природного заказника.



Длина юго-западного участка БКЛ от станции "Кунцевская" до "Проспекта Вернадского" составляет 9.2 км. Его ввод улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского.



Запуск участка позволит сократить время на поездку пассажиров по городу на 10-15 минут и обеспечит пересадку, минуя перегруженные центральные станции и пересадочные узлы.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на станциях "Мичуринский проспект", "Аминьевское шоссе" и "Проспект Вернадского" монолитные работы выполнены более чем на 50%.



"Строители приступили к монтажу инженерных систем и устройству верхнего строения пути. Скоро начнутся работы по прокладке кабеля и монтажу силового оборудования тягово-понизительных подстанций, водоотливных и вентиляционных установок", - отметил заммэра.



Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большая кольцевая линия будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня МЦК.



"Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути", - заключил Р.Загрутдинов.



Напомним, длина БКЛ составит 70 км. На кольце расположатся два электродепо и 31 станция. Строительство БКЛ завершится к 2023 году.



"AK&M" от 28.04.2020