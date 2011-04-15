Минсельхоз направил предприятиям АПК рекомендации по организации работы

Минсельхоз направил в регионы рекомендации по организации работы предприятий АПК в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, которое провёл министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



Как отметил Д.Патрушев, в зоне особого внимания находятся организации с технологическими процессами, которые предполагают значительную концентрацию людей в одном месте, - в убойных, перерабатывающих и сортировочных цехах. В целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией на предприятиях необходимо создать резервы трудовых ресурсов. Кроме того, следует ограничить передвижение работников внутри цехов и при необходимости ввести посменный график работы.



"Наша общая задача - обеспечение стабильного снабжения населения сельхозпродукцией и продовольствием. На прошлой неделе Минсельхоз России направил на имя главы каждого субъекта рекомендации по организации работы предприятий АПК в текущих условиях. Они касаются не только системообразующих предприятий, но и любых организаций АПК и смежных отраслей, функционирование которых может оказать влияние на стабильность внутреннего рынка и ход весенних полевых работ. Каждая сельхозорганизация должна разработать свой собственный чёткий план действий", - подчеркнул глава Минсельхоза, призвав регионы обратить особое внимание на исполнение рекомендаций ведомства.



По словам Д.Патрушева, в целях оперативного мониторинга ситуации в АПК и на отраслевых предприятиях каждого региона в Минсельхозе России ежедневно проводятся совещания в формате "час контроля". Подобный обмен информацией и опытом поможет определить идентичные для всех субъектов сложности и пути их решения, оценить эффективность предпринимаемых мер и тиражировать наиболее успешные инструменты.



Также министр заявил о необходимости активизации работы по доведению средств господдержки до аграриев. Этот вопрос является особенно актуальным в текущих условиях и в первую очередь для регионов, где сельхозтоваропроизводители могут столкнуться с дополнительными сложностями из-за природных факторов.



Кроме того, участники заседания обсудили вопросы соблюдения аграриями мер противопожарной безопасности. По прогнозам, лето 2020 года ожидается жарким, что обязывает уделять особое внимание данному направлению работы. Министр призвал органы управления АПК обеспечить контроль этой деятельности, активно взаимодействовать с региональными управлениями МЧС, правоохранительными органами и сельхозтоваропроизводителями.



"AK&M" от 28.04.2020