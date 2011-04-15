На железной дороге в Сочи укрепят склоны. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости работ по защите от оползней двух участков Северо-Кавказской железной дороги - на перегонах "Водопадный-Лазаревская" и "Якорная Щель - Лоо".



По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Перегоны "Водопадный-Лазаревская" и "Якорная Щель-Лоо" расположены в районе Сочи на отрезке дороги между Туапсе и Адлером и находятся под угрозой из-за неблагоприятных геологических условий - оползневых и скально-обвальных косогоров.



В рамках реализации первого проекта, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердил Ростовский филиал Главгосэкспертизы России, с целью обеспечения устойчивости склона на скально-обвальном (оползнеопасном) участке железнодорожного полотна Туапсе-Адлер на перегоне Водопадный-Лазаревская будет устроено локальное удерживающее сооружение в комбинации "анкер - покрывное сетчатое ограждение". Также здесь отремонтируют водоотводные сооружения. Протяжённость ремонтируемого участка составит 1034.5 м.



Аналогичные работы проведут в ходе укрепления склона на перегоне Якорная Щель-Лоо: протяжённость ремонтируемого участка составит 315 м.



Проект подготовлен АО "Росжелдорпроект". Застройщик - ОАО "РЖД", за счёт средств которого финансируются работы.



Северо-Кавказская железная дорога - один из филиалов ОАО "Российские железные дороги", включающий часть железнодорожной сети, проходящей по территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России от Азовского и Чёрного морей на западе до Каспийского моря на востоке страны.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2388026901000 руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 28.04.2020