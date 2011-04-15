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28/04/2020
18:33

В РФ сохраняется дефицит ряда средств для борьбы с коронавирусом, В.Путин

В России с нуля развёрнуто массовое производство ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. За март-апрель промышленность увеличила выпуск тест-систем в 9 раз. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

"В январе выпускали в сутки 3 тыс. защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень 100 тыс. К середине мая будет свыше 150 тыс. Да, по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, всё ещё мало, недостаточно", - сказал В.Путин.

По его словам, даже с учётом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов сохраняется.

В связи с этим глава государства поручил Правительству и Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство.


"AK&M" от 28.04.2020
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