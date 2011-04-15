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28/04/2020
18:52

Главы субъектов Федерации сохраняют дополнительные полномочия, В.Путин

Главы субъектов РФ сохранят дополнительные полномочия. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

В.Путин в предстоящие дни попросил глав регионов быть на рабочих местах, подчеркнув, что нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. "То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить", - подчеркнул глава государства.

Ситуация в регионах, по его словам, складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше. Где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер также разные. Надо обязательно учитывать всю сложность, многомерность этих процессов. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений – просто недопустимо.

"AK&M" от 28.04.2020
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