В.Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая 2020 года, из режима ограничений, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза. Об этом глава государства заявил на совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.



Такие рекомендации, по словам В.Путина, субъекты Федерации должны получить заранее. Чтобы у регионов была ещё неделя на подготовку своих действий после 11 мая.



При этом у регионов, как и прежде, должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов.



"В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений", подчеркнул В.Путин.





"AK&M" от 28.04.2020