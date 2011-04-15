В.Путин поручил Правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Об этом глава государства заявил на совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.



В.Путин также попросил Правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.



"Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий - не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", - сказал глава государства.





"AK&M" от 28.04.2020