Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 апреля 2020 года.



IT УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

РЫНОК МОЖЕТ УПАСТЬ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ В КРИЗИС 2015 ГОДА



Падение российского IT-рынка по итогам 2020 года может превысить 30% в долларовом выражении, после чего его ждет сложное восстановление весь 2021 год, прогнозируют в IDC. Ситуация может оказаться хуже, чем в кризис 2015 года, падение уже затронуло сегменты мобильных телефонов, компьютеров и серверов. IT-рынок зависит от других отраслей экономики, отмечают его участники, надеясь на быстрое восстановление.





БОЛЕЗНИ СПОРЯТ ЗА ТАБЛЕТКИ

ПАЦИЕНТЫ ОЖИДАЮТ СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РОСТА СПРОСА НА ПРЕПАРАТЫ





Россияне с рядом редких заболеваний не могут получить необходимые препараты из-за эпидемии коронавируса, констатируют "Ъ" в нескольких пациентских организациях - эта группа больных конкурирует за антивирусные препараты с больными коронавирусной инфекцией. С дефицитом как в коммерческой рознице, так и в рамках льготного лекарственного обеспечения уже столкнулись пациенты с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и системной склеродермией, численность которых в РФ доходит до 1 млн человек. Минздрав уже косвенно признал проблему, предложив дать Росздравнадзору дополнительные полномочия по мониторингу наличия препаратов. Но ведомство вряд ли сможет делать это эффективно до введения маркировки лекарств - причем, как опасаются пациенты, сложность с введением маркировки может сократить присутствие ряда препаратов на рынке, хотя и решит проблему контрафакта и позволит избежать сбоев в поставке массовых лекарств.





БИЗНЕС ХОЧЕТ СЭКОНОМИТЬ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОСИТ ВЛАСТИ В ДВА РАЗА СНИЗИТЬ ЦЕНУ НА МОЩНОСТЬ



По данным "Ъ", крупная промышленность просит вице-премьера Юрия Борисова вдвое сократить цену на мощность до конца года, чтобы сдержать общий рост стоимости электроэнергии. Однако выпадающие доходы энергетиков придется возмещать за счет бюджета, предупреждают генерирующие компании. Предложение потребителей неосуществимо, соглашаются аналитики.





ОПЕРАТОРЫ ПРИЛЬНУЛИ К ТЕПЛОВИЗОРАМ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ НАШЛИ НОВУЮ НИШУ



Операторы связи занялись продажей тепловизоров для выявления людей с температурой в бизнес-центрах и на предприятиях. Подобные комплексы с возможностью распознавания лиц уже начали устанавливать у корпоративных клиентов "ЭР-Телеком" (бренд "Дом.ru") и "Ростелеком", дистанционное измерение температуры с видеоаналитикой предлагает и "МегаФон". Рынок таких решений может достигнуть сотни миллионов долларов и будет расти даже после пандемии, надеются операторы.





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"AK&M" от 29.04.2020