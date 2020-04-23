ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 30 апреля в размере 73.6894 руб. против 74.5706 руб. на 29 апреля.







Курс доллара США за последние 5 дней:



29.04.20 - 74.5706 руб.

28.04.20 - 74.4960 руб.

25.04.20 - 74.7163 руб.

24.04.20 - 75.1290 руб.

23.04.20 - 77.0416 руб.





"AK&M" от 29.04.2020