ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 апреля в размере 80.0488 руб. против 80.7749 руб. на 29 апреля.







Курс евро за последние 5 дней:



29.04.20 - 80.7749 руб.

28.04.20 - 80.7611 руб.

25.04.20 - 80.2528 руб.

24.04.20 - 81.1468 руб.

23.04.20 - 83.6826 руб.





"AK&M" от 29.04.2020