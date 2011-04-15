Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 апреля

Банк России установил на 30 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 48.1192

1 Азербайджанский манат 43.4361

100 Армянских драмов 15.3641

1 Белорусский рубль 30.2402

1 Болгарский лев 40.9499

1 Бразильский реал 13.4044

100 Венгерских форинтов 22.4485

1000 Вон Республики Корея 60.4924

10 Гонконгских долларов 95.0770

1 Датская крона 10.7408

1 Доллар США 73.6894

1 Евро 80.0488

100 Индийских рупий 97.3794

100 Казахстанских тенге 17.1546

1 Канадский доллар 52.8732

100 Киргизских сомов 92.8494

1 Китайский юань 10.4153

10 Молдавских леев 40.6136

1 Новый туркменский манат 21.0842

10 Норвежских крон 70.9965

1 Польский злотый 17.6181

1 Румынский лей 16.5319

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.652

1 Сингапурский доллар 52.1178

10 Таджикских сомони 71.9272

1 Турецкая лира 10.5429

10000 Узбекских сумов 72.6935

10 Украинских гривен 27.3605

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 91.7359

10 Чешских крон 29.5106

10 Шведских крон 74.7653

1 Швейцарский франк 75.8277

10 Южноафриканских рэндов 39.8571

100 Японских иен 69.2147

"AK&M" от 29.04.2020