Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 апреля

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Банк России установил на 30 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.1192
1 Азербайджанский манат 43.4361
100 Армянских драмов 15.3641
1 Белорусский рубль 30.2402
1 Болгарский лев 40.9499
1 Бразильский реал 13.4044
100 Венгерских форинтов 22.4485
1000 Вон Республики Корея 60.4924
10 Гонконгских долларов 95.0770
1 Датская крона 10.7408
1 Доллар США 73.6894
1 Евро 80.0488
100 Индийских рупий 97.3794
100 Казахстанских тенге 17.1546
1 Канадский доллар 52.8732
100 Киргизских сомов 92.8494
1 Китайский юань 10.4153
10 Молдавских леев 40.6136
1 Новый туркменский манат 21.0842
10 Норвежских крон 70.9965
1 Польский злотый 17.6181
1 Румынский лей 16.5319
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.652
1 Сингапурский доллар 52.1178
10 Таджикских сомони 71.9272
1 Турецкая лира 10.5429
10000 Узбекских сумов 72.6935
10 Украинских гривен 27.3605
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 91.7359
10 Чешских крон 29.5106
10 Шведских крон 74.7653
1 Швейцарский франк 75.8277
10 Южноафриканских рэндов 39.8571
100 Японских иен 69.2147
"AK&M" от 29.04.2020