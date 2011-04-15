ЦБ установил учётную цену золота на 30 апреля - 4041.80 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 30 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4041.80 руб./грамм

Серебро: - 35.93 руб./грамм

Платина: - 1847.95 руб./грамм

Палладий:- 4638.83 руб./грамм

"AK&M" от 29.04.2020