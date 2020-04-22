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29/04/2020
08:55

ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 апреля, в размере 80.7749 руб. против 80.7611 руб. на 28 апреля

ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 апреля, в размере 80.7749 руб. против 80.7611 руб. на 28 апреля.



Курс евро за последние 5 дней:

28.04.20 - 80.7611 руб.
25.04.20 - 80.2528 руб.
24.04.20 - 81.1468 руб.
23.04.20 - 83.6826 руб.
22.04.20 - 82.6160 руб.


"AK&M" от 28.04.2020
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