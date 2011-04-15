Повтор! В.Путин продлил режим нерабочих дней в РФ до 11 мая

Президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в РФ до 11 мая. Об этом глава государства заявил на совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте Кремля.



"Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы", - сказал В.Путин.



Таким образом, по его словам, с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.



"AK&M" от 28.04.2020