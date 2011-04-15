Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел вопрос об исполнении инвестиционной программы, бюджета и программы финансовых заимствований компании по итогам деятельности в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании.



Объём инвестпрограммы "Газпром нефти" в 2019 году составил 453 млрд руб.



В 2019 году "Газпром нефть" получила права недропользования на 32 новых лицензионных участка, в том числе в ХМАО, ЯНАО, Красноярском крае, Оренбургской области и других регионах.



Заключены долгосрочные рисковые операторские договоры между "Газпром нефтью" и ПАО "Газпром", которые позволили вовлечь в разработку запасы нефтяных оторочек и неоком-юрских залежей ряда месторождений материнской компании.



Продолжилось строительство новых производственных комплексов на нефтеперерабатывающих заводах компании.



Также в 2019 году "Газпром нефть" начала строительство в Омске первого в России современного завода по производству катализаторов для нефтепереработки.



В июле 2019 года была завершена сделка по консолидации совместным предприятием "Газпром нефти" и СИБУРа 100% уставного капитала Омского завода полипропилена "Полиом".



Продолжилось развитие сбытовой сети компании и расширение ассортимента нефтепродуктов.



В декабре 2019 года компания провела размещение рекордного по ключевым параметрам выпуска облигаций сроком на 10 лет. Всего в ноябре-декабре 2019 года компания разместила облигации на общую сумму 45 млрд руб.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 29.04.2020