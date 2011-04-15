Международный аэропорт "Владивосток" переходит на ограниченный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Так, с 29 апреля по 31 мая 2020 года терминал аэропорта будет открыт с 05:00 до 23:00. В остальное время аэровокзал будет закрыт для посещения.



Отметим, что аэродром аэропорта "Владивосток", как стратегически важный объект, продолжит работу в круглосуточном режиме.



Международный аэропорт "Владивосток" образован в 1932 году. Является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.



"AK&M" от 29.04.2020