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29/04/2020
11:52

Аэропорт "Владивосток" переходит на ограниченный режим работы

Международный аэропорт "Владивосток" переходит на ограниченный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Так, с 29 апреля по 31 мая 2020 года терминал аэропорта будет открыт с 05:00 до 23:00. В остальное время аэровокзал будет закрыт для посещения.

Отметим, что аэродром аэропорта "Владивосток", как стратегически важный объект, продолжит работу в круглосуточном режиме.

Международный аэропорт "Владивосток" образован в 1932 году. Является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

"AK&M" от 29.04.2020
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