"Лента" и iGooods запустили доставку продуктов в Великом Новгороде, Воронеже и Ярославле

"Лента" и сервис доставки продуктов iGooods запускают доставку продуктов в Великом Новгороде, Воронеже и Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.



Так, с 29 апреля 2020 года жители Ярославля, а с 30-го - Великого Новгорода и Воронежа смогут заказать продукты онлайн из гипермаркетов "Ленты".



Электронный каталог включает около 30 тыс. ассортиментных позиций. Их стоимость будет идентична цене в магазине, в том числе и на акционные предложения.



В Воронеже продукты будут доставлять из гипермаркета на улице Домостроителей, в Великом Новгороде - на улице Великой, в Ярославле - на Тутаевском шоссе. Стоимость услуги - от 249 руб. в зависимости от района города.



iGooods - сервис по доставке продуктов, который осуществляет доставку продуктов из гипермаркетов METRO, "Лента", "Карусель", Globus, PRISMA, Selgros, "ВкусВилл", "Азбука Вкуса" и SuperBabylon в 18 городах России. Работает более чем со 150 гипермаркетами. Товары реализуется по цене магазина с учетом акционных позиций. Стоимость доставки начинается от 199 руб. и зависит от региона, а также веса заказа. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.



"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.



Чистый убыток "Ленты" по МСФО за первое полугодие 2019 года составил 4.5 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 2.2% по сравнению с чистой прибылью 5.2 млрд руб. и рентабельностью 2.7% годом ранее. Выручка выросла на 3.1% до 199.2 млрд руб. со 193.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 16.1 млрд руб., что на 5.7% ниже показателя за первое полугодие 2018 года - 17.1 млрд руб.



Выручка "Ленты" за I квартал 2020 года выросла на 7% до 106 млрд руб. с 99 млрд руб. годом ранее. В том числе, выручка от розничных продаж увеличилась на 7.5% до 104.4 млрд руб. с 97.1 млрд руб. Оптовая выручка сократилась на 16.7%. Число магазинов "Ленты" по состоянию на 31 марта 2020 года составило 380, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркет.



"AK&M" от 29.04.2020