Временный график поездов "Сапсан" продляется на майские праздники

В связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации ОАО "РЖД" продляет действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" на период майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Так, с 1 по 10 мая 2020 года между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по четыре пары поездов "Сапсан" (восемь рейсов) в утренние и вечерние часы.



Кроме того, 30 апреля и 11 мая количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до четырнадцати в день (семь пар).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2388026901000 руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 29.04.2020