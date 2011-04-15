На Пулковском шоссе реконструируют железнодорожный путепровод. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт-Петербургского филиала ведомства, предусмотрена реконструкция железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская-Предпортовая Октябрьской железной дороги. Путепровод, расположенный на 11 км автомагистрали А120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", был построен в 1917 году.



Проектируемый путепровод будет представлять собой однопутный электрифицированный участок железной дороги первой категории с расчётной скоростью движения локомотивов 50 км/час. В ходе реализации проекта планируется соорудить временный путепровод и подходы к нему, а также разобрать два действующих путепровода над чётным и нечётным направлением Пулковского шоссе, включая вставку земляного полотна между ними.



Строительство нового путепровода будет выполнено с учётом перспективного развития Пулковского шоссе, предусматривающего устройство выделенной полосы для общественного транспорта, а также с учётом возможности устройства на перегоне второго железнодорожного пути.



Длина путепровода после реконструкции по главному пути составит 107.96 м. Отверстия путепровода между опорами путепровода (шириной, соответственно, 30, 22.5 и 30 м) обеспечат пропуск автомобилей по четырём полосам движения в каждом направлении Пулковского шоссе.



Длина реконструируемого участка подходов к путепроводу составит 990.22 м. Все опоры эстакады будут выполнены из монолитного железобетона, на фундаменте из буронабивных свай. При этом на листах опалубки с внешних сторон будут прикреплены изображения герба города Санкт-Петербурга.



Проведение работ по переустройству Пулковского шоссе в ходе реконструкции путепровода не планируется.



Финансирование осуществляется за счёт средств застройщика - ОАО "Российские железные дороги". Генеральная проектная организация - АО "Росжелдорпроект".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2388026901000 руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 29.04.2020