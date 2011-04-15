Росбанк профинансирует рекламные кампании своих клиентов

Росбанк предложил своим клиентам-представителям малого бизнеса, которым во время самоизоляции нужны дополнительные заказы, профинансировать их затраты на рекламу и подготовить им план продвижения в их городе. Об этом говорится в сообщении банка.



Для того, чтобы получить финансирование, клиенту необходимо оставить заявку на соответствующей странице сайта. После этого сотрудник Росбанка свяжется с клиентом, уточнит сферу бизнеса, город, и проблему, с которой предприниматель столкнулся, а также выслушает идеи по продвижению. Затем эксперты банка определят лучшие заявки, и Росбанк приступит к продвижению выбранных проектов.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".





"AK&M" от 29.04.2020