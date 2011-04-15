Райффайзенбанк принимает заявки на ипотеку под 6.5%

Райффайзенбанк начинает принимать заявки на ипотечные кредиты по льготной ставке 6.5%. Программа распространяется только на покупку жилья в новостройке. Доступна она будет до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования. Об этом говорится в сообщении банка.



Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн руб. в других регионах страны.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



"AK&M" от 29.04.2020