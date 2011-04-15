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29/04/2020
11:24

Промсвязьбанк и "Велес Капитал" реализовали возможность пополнения брокерских счетов через СБП

Промсвязьбанк и "Велес Капитал" реализовали возможность пополнения брокерских счетов через СБП. Об этом говорится в сообщении банка.

Клиенты инвестиционной компании могут переводить средства на свой брокерский счёт, сканируя QR-код или с помощью платёжной ссылки (функция "мгновенный счёт") в личном кабинете на сайте брокера. ПСБ, выступая в качестве банка-эквайера, обеспечивает техническую возможность проведения онлайн-платежей.

Для пополнения счёта через СБП клиентам нужно указать сумму перевода до 600 тыс. руб., после чего формируется индивидуальный QR-код для сканирования смартфоном или платёжная ссылка для перехода в мобильное приложение банка, поддерживающего платежи через СБП. Средства поступают брокеру моментально и в полном объёме.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".

"AK&M" от 29.04.2020
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