Промсвязьбанк и "Велес Капитал" реализовали возможность пополнения брокерских счетов через СБП. Об этом говорится в сообщении банка.



Клиенты инвестиционной компании могут переводить средства на свой брокерский счёт, сканируя QR-код или с помощью платёжной ссылки (функция "мгновенный счёт") в личном кабинете на сайте брокера. ПСБ, выступая в качестве банка-эквайера, обеспечивает техническую возможность проведения онлайн-платежей.



Для пополнения счёта через СБП клиентам нужно указать сумму перевода до 600 тыс. руб., после чего формируется индивидуальный QR-код для сканирования смартфоном или платёжная ссылка для перехода в мобильное приложение банка, поддерживающего платежи через СБП. Средства поступают брокеру моментально и в полном объёме.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".



"AK&M" от 29.04.2020