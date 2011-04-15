"Газпром нефть" планирует выплатить дивиденды за 2019 год на 180 млрд руб. из расчёта 37.96 руб. на акцию

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за 2019 год на 180 млрд руб. из расчёта 37.96 руб. на акцию (с учётом дивидендов, выплаченных за первое полугодие 2019 года из расчёта 18.14 руб. на бумагу). Об этом говорится в сообщении компании.



Размер дивидендных выплат на 26.5% выше уровня 2018 года - 30 руб. на бумагу. Размер дивидендов "Газпром нефти" за второе полугодие 2019 года впервые составит 50% от чистой прибыли от МСФО, размер дивидендов за первое полугодие 2019 года составил 40% от чистой прибыли по МСФО.



Общий объём начисленных дивидендов по итогам 2019 года соответствует 45% от величины консолидированной чистой прибыли за 2019 год, рассчитанной по МСФО.



Годовое собрание пройдёт 11 июня в форме заочного голосования.



Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается определить 26 июня 2020 года.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 29.04.2020