"Сбербанк страхование" выплатил клиентам около 180 млн руб. по программе "Защита дома"

Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование" с начала 2020 года выплатила клиентам около 180 млн руб. по программе добровольного страхования имущества "Защита дома". Об этом говорится в сообщении банка.



Это почти треть от общего объёма выплат по этой программе за весь 2019 год. По данным компании, причина 75% от общего количества выплат — заливы, а более половины от общего объёма выплат приходится на страховые случаи из-за пожаров.



По данным Банка России, за 2019 год "Сбербанк страхование" урегулировала около 24 000 случаев по страхованию имущества граждан. На долю компании пришлось 11% от общего количества урегулированных убытков по этому виду страхования по всей России. Наибольшее количество выплат по страхованию имущества граждан приходится на страхование квартир и загородных домов.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 29.04.2020