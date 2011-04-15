Газпром сообщил о появившихся у него подконтрольных организациях.



Как говорится в материалах компании, ПАО "Газпром" стало контролирующим лицом ООО "Газпром флот" (с долей 100% в капитале), ООО "Газпром социнвест" (100%), ООО "Газпром капитал" (100%).



Помимо этого, Газпром косвенно стал контролирующим лицом ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево". Так, Газпром владеет 95.679% голосов в ПАО "Газпром нефть", которое владеет 100% в ООО "ГПН-Финанс". "ГПН-Финанс" владеет 0.4927% голосов в "Газпром нефти", которая владеет 99.01% голосов в АО "Газпромнефть-Аэро". "Газпромнефть-Аэро" в свою очередь владеет 50% в ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево". Кроме того, "Газпром нефть" владеет 100% в ООО "ГПН-Инвест", которое владеет 0.99% голосов в АО "Газпромнефть-Аэро", которое владеет 100% в ООО "Аэро ТО" которое в свою очередь владеет 50% в "Газпромнефть-Аэро Шереметьево".



Также Газпром сообщил, что стал контролирующим лицом ООО "Газпромнефть-смазочные материалы" через "Газпром нефть", "ГПН-Инвест" и "ГПН-Финанс". "Газпром нефть" владеет 99% в "Газпромнефть-cмазочные материалы", "ГПН-Инвест" - 1%.



Газпром также косвенно стал контролирующим лицом Gazprom Neft Trading GmbH через "Газпром нефть" и "ГПН-Финанс". "Газпром нефть" владеет 100% в Gazprom Neft Trading GmbH.



Газпром косвенно стал контролирующим лицом АО "Газпром теплоэнерго". Газпром владеет 100% в ООО "Газпром межрегионгаз", которое владеет 99.9999999103827% в ООО "Газпром инвест РГК", которое владеет 99.6353125865006% голосов в "Газпром теплоэнерго".



Газпром косвенно стал контролирующим лицом ООО "Газпромнефть-Развитие" через "Газпром нефть" и "ГПН-Финанс". "Газпром нефть" владеет 100% в ООО "Газпромнефть-Развитие".



Газпром косвенно контролирует ООО "Газпромнефть-Битумные материалы" через "Газпром нефть" и "ГПН-Финанс". "Газпром нефть" владеет 99.99% в "Газпромнефть-Битумные материалы", "ГПН-Инвест" - 0.01%.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.04.2020