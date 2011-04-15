Сбербанк запускает реализацию госпрограммы по поддержке системообразующих предприятий: кредитование по ставке до 5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



По поручению президента России Правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Сбербанк стал первым вступившим в эту программу банком, заключив соответствующее соглашение с Минэкономразвития России.



Согласно правилам, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года N 582, кредиты в рамках программы будут выдаваться на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 млрд руб.



Предприятия смогут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее — полностью список целей приведён в правилах.



Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2020 года N 1134-р предусматривает выделение банкам в 2020 году 24 млрд руб. субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в рамках этой программы. В результате банки должны выдать системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму до 400 млрд руб. по льготной ставке. Спрос на кредиты высокий: уже более 20 компаний из числа наиболее пострадавших отраслей — транспортных, промышленных и энергетических — заявили о своих потребностях в поддержке.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 29.04.2020