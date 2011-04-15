"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" открыл новые перспективные участки в ЯНАО

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в рамках геологоразведочных работ на Воргенском лицензионном участке в ЯНАО выделил два новых перспективных кластера, начальные геологические ресурсы которых оцениваются в 80 млн т нефтяного эквивалента. Об этом говорится в сообщении компании.



До 2025 года специалисты компании проведут 3D-сейсморазведку и поисково-оценочное бурение для уточнения ресурсного потенциала участка.



Ранее на Воргенском участке была выполнена геохимическая съемка* на площади 7000 кв. км с целью оценки типа флюидов (нефть, газоконденсат, газ). Полученные результаты, а также данные 2D-сейсморазведки позволили выделить территорию площадью в 1300 кв. км, имеющую потенциал для более детального изучения.



Воргенский лицензионный участок площадью 11.7 тыс. кв. км расположен в Красноселькупском районе ЯНАО в 320 км восточнее Ноябрьска. Он входит в Отдаленную группу месторождений (ОГМ) "Ноябрьскнефтегаза" и примыкает к Воргенскому месторождению, разрабатываемому с 2010 года.



Площадная геохимическая съёмка - метод, оценивающий концентрации углеводородов на поверхности. Считается, что молекулы углеводородов, находящиеся на глубине 2-3 км, способны мигрировать и формировать геохимические поля. Обнаружение таких молекул позволяет определять границы нефтеносных территорий и оценивать фазовый состав углеводородов, заполняющих залежи.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 29.04.2020