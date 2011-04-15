Количество фальшивых рублей в I квартале сократилось на 9.5% до 11.279 тыс.

Количество фальшивых рублей, выявленных в банковской системе России, в I квартале 2020 года сократилось на 9.5% по сравнению с IV кварталом 2019 года и составило 11.279 тыс. Об этом свидетельствуют данные о поддельных денежных знаках, опубликованные на сайте ЦБ.



По-прежнему большая часть выявленных подделок распределяется между номиналами 5000 руб. (8632) и 1000 руб. (1893). Меньше всего выявлено фальшивых десятирублевых банкнот (2). Среди монет обнаружены подделки номиналом 10 руб. (134) и 5 руб. (16).



Поддельных банкнот иностранных государств в I квартале текущего года обнаружено 469 штук, что на 12.7% меньше, чем в IV квартале 2019 года. Большую часть составили поддельные доллары США (410). Были также выявлены поддельные евро (42) и китайские юани (17).



"AK&M" от 29.04.2020