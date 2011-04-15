На Едином портале госуслуг начался приём заявлений на пособие по безработице

Минкомсвязь России запустила на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учёт в центре занятости. Об этом говорится в сообщении министерства.



Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала был уволен; прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность; прекратил регистрацию в качестве самозанятого; впервые ищет работу; а также имеет подтверждённую учётную запись на ЕПГУ.



Для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12.13 тыс. руб. Кроме того, дополнительно одному из родителей выплачивается 3 тыс. руб. на каждого ребенка младше 18 лет. Также субъекты могут установить региональные доплаты.



Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев до признания безработным, или был уволен более года назад, размер пособия составляет 1.5 тыс. руб. в месяц, увеличенный на районный коэффициент.



Также ежемесячное пособие в 1.5 тыс. руб., увеличенное на районный коэффициент, положено предпринимателям, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, тем, кто ищет работу впервые, уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия.



"AK&M" от 29.04.2020