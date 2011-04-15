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29/04/2020
15:00

Уведомление об участии в иностранных организациях можно отправить онлайн, ФНС

Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) теперь можно сформировать и направить в web-версии "Личного кабинета для физических лиц", а также в приложении "Налоги ФЛ" на платформах IOS и Android. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Тут можно сообщить о начале участия, изменении доли или порядка участия и прекращении участия в иностранной организации или иностранной структуре. Сервисы позволяют и сформировать уточнённое уведомление при обнаружении неполноты представленных сведений или ошибок в первичном уведомлении.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо в разделе "обращения" выбрать его вид (иностранные организации и структуры) и сценарий, затем заполнить уведомление.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.04.2020

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