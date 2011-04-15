В РФ расширены возможности в области измерений расхода газа

Российская Федерация расширила свои калибровочные возможности в области измерений объёмного и массового расходов газа. Об этом сообщил Росстандарт.



По результатам международных сличений в рамках проекта EURAMET Е1396 Государственного первичного эталона единиц объёмного и массового расходов газа (ГЭТ 118-2017) в базе данных измерительных и калибровочных возможностей Международного Бюро мер и весов (МБМВ) зарегистрирована СМС-строка ВНИИР RU-13.04.



Как отметили во ВНИИ расходометрии - филиале ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, прошедшие сличения подтвердили наивысший уровень калибровочных и измерительных возможностей института и подтвердили эквивалентность ГЭТ 118-2017 национальным эталонам стран-участников соглашения CIPM MRA. Регистрация новой измерительной позиции позволит расширить спектр международных услуг в области калибровки средств измерений объемного и массового расходов газа для стран ближнего и дальнего зарубежья.



ГЭТ 118-2017 находится во главе государственной поверочной схемы, обеспечивая единство измерений объёмного и массового расходов газа в России. Прошедшие сличения стали первыми после модернизации эталона в 2017 году, что подтвердило высокий технический уровень проделанной работы.





"AK&M" от 29.04.2020