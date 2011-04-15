Инфляция за неделю, с 21 по 27 апреля, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 21 по 27 апреля 2020 года, составила 0.1%, с начала апреля - 0.8%, с начала года - 2.1%. Об этом сообщил Росстат.



Среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 2.8%. Подорожание отмечено в 78 субъектах Российской Федерации, из них в 16 субъектах - на 5% и более. Наибольший прирост цен отмечался в Кировской и Оренбургской областях - 9.5% и 9% соответственно. В Камчатском крае она подешевела на 1%.



За этот же период увеличились цены на рис шлифованный - на 1.7%. Увеличение цен на 2.9% и более отмечено в 18 субъектах РФ, из них более всего в Чувашской Республике - на 6.4% и Новосибирской области - на 6%. В Тульской области цены на рис снизились на 0.5%, Карачаево-Черкесской Республике - на 0.4%, Республике Саха (Якутия) - на 0.2%, республиках Мордовия и Бурятия - на 0.1%.



Среди остальных продуктов питания выросли цены: на муку пшеничную - на 1%, сахар-песок и консервы овощные для детского питания - на 0.6%, пшено - на 0.5%, маргарин, вермишель, макаронные изделия, чай, печенье и обед в столовой, кафе, закусочной - на 0.3%, консервы мясные, колбасы, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, яйца куриные, сметану, конфеты шоколадные, карамель и соль - на 0.2%. Одновременно на 0.1% снизились цены на свинину, мясо кур, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.5%, в том числе на лук репчатый - 7%, картофель - 3.7%, капусту белокочанную - 2.8%, морковь - 2.6%, яблоки - 1.8%. В то же время огурцы стали дешевле на 3.2%, помидоры - на 0.4%.



В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1.6%, троксерутин - на 0.5%, линекс, бромгексин, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0.3%, ренни, флуоцинолона ацетонид - на 0.2%. При этом цены на валокордин снизились на 0.1%.



На отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены: на сухие корма для домашних животных - на 0.4%, порошок стиральный, мыло хозяйственное, пасту и щетку зубные, пеленки для новорождённых - на 0.3%, мыло туалетное и подгузники детские - на 0.2%, бумагу туалетную - на 0.1%.



Из остальных непродовольственных товаров подорожали сорочки для мальчиков - на 0.4%, носки мужские, легковые автомобили иностранных марок - на 0.2%, костюмы спортивные для детей школьного возраста, майки, футболки, сигареты с фильтром отечественные - на 0.1%. Электропылесосы напольные стали дешевле на 0.2%, брюки из джинсовой ткани и кроссовые туфли для детей, носки, гольфы детские, телевизоры, смартфоны, шампуни - на 0.1%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо снизились на 0.1%.



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