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29/04/2020
17:46

ЛУКОЙЛ и Калмыкия подписали протокол к соглашению о сотрудничестве на 2020 год

ПАО "ЛУКОЙЛ" и Республика Калмыкия подписали протокол к соглашению о сотрудничестве на 2020 год. Об этом говорится в сообщении компании.

В нём определены направления взаимодействия компании и региона в социальной и культурной областях.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.

"AK&M" от 29.04.2020
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