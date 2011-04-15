ЛУКОЙЛ и Калмыкия подписали протокол к соглашению о сотрудничестве на 2020 год

ПАО "ЛУКОЙЛ" и Республика Калмыкия подписали протокол к соглашению о сотрудничестве на 2020 год. Об этом говорится в сообщении компании.



В нём определены направления взаимодействия компании и региона в социальной и культурной областях.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.



"AK&M" от 29.04.2020