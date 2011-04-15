В Сучжоу построят "Китайскую фармацевтическую долину"

Город Сучжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай) нацелен к 2030 году построить "Китайскую фармацевтическую долину". Об этом говорится в материалах ГК "ХимРар" по итогам конференции по биомедицинским исследованиям.



К 2030 году в город Сучжоу планируется привлечь более 10 тыс. предприятий, занятых в биофармацевтической отрасли с объёмом производства свыше 1 трлн юаней (около $141.21 млрд).



Поощряя предприятия создавать региональные штаб-квартиры в Сучжоу, городские власти предложат максимальные субсидии в размере 60 млн юаней тем компаниям, которые отвечают определённым условиям.



Годовой оборот биофармацевтической отрасли города Сучжоу превышает 170 млрд юаней, и город уже привлёк более 3 тыс. предприятий из этой индустрии.



В 2019 году доля новых одобренных лекарственных препаратов, произведённых в городе, составила 3.6% от общего количества созданных в стране медикаментов.



Группа компаний "ХимРар" объединяет исследовательские, производственные и инвестиционные компании в области фармацевтики для разработки и коммерциализации инновационных фармпрепаратов, средств диагностики, профилактики и новых методов лечения жизнеугрожающих заболеваний в России и за рубежом.



"AK&M" от 29.04.2020