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29/04/2020
16:52

Еврокомиссия одобрила слияние дженерикового подразделения Pfizer и Mylan

Еврокомиссия одобрила слияние дженерикового подразделения Pfizer и Mylan. Об этом говорится в материалах ГК "ХимРар".

В конце марта 2020 года рассмотрение сделки по слиянию дженерикового бизнеса Pfizer - компании Upjohn и Mylan было отложено на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как отметила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, слова которой приводятся в сообщении, слияние Upjohn и Mylan не скажется на доступности большинства производимых компаниями дженериковых препаратов для пациентов в странах Евросоюза при выполнении ряда условий.

Так, Еврокомиссия пришла к выводу, что Mylan и Upjohn пересекаются по целому ряду препаратов, в том числе, для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, расстройств нервной системы и органов чувств.

Для того, чтобы снять связанные с антимонопольным законодательством проблемы, компании предложили продать пересекающиеся активы в 20 странах Европейской экономической зоны и в Великобритании.

По прогнозам аналитиков, в 2020 году объём продаж новой компании - Viatris может составить $19-20 млрд.

Pfizer Inc. - американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне (штат Коннектикут). В России Pfizer работает с 1992 года.

Чистая прибыль Pfizer Inc. за I квартал 2020 года упала на 12% до $3.401 млрд с $3.884 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 8% до $12.028 млрд с $13.118 млрд.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.04.2020

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