Правительство Эстонии увеличит акционерный капитал авиакомпании Nordica на 30 млн евро

Правительство Эстонии должно увеличить акционерный капитал авиакомпании Nordica на 30 млн евро ($33 млн), чтобы помочь авиакомпании преодолеть кризис, вызванный коронавирусом. Об этом сообщает издание AEX.RU.



Министерство экономики Эстонии заявляет, что увеличение уставного капитала обусловлено слиянием принадлежащей государству Nordic Aviation Group (Nordica), компании Regional Jet, которая частично принадлежит LOT Polish Airlines, и компании Transpordi Varahaldus.



Nordica - государственная эстонская авиакомпания, базируется в Таллинне, осуществляет регулярные и чартерные рейсы по Европе. В конце 2015 года Эстония создала Nordic Avaition Group, известную как Nordica, в качестве преемника закрывшейся Estonian Air. Nordica в октябре 2019 года прекратила полеты под собственным брендом.



Nordica, тем не менее, расширяет деятельность своей авиакомпании Regional Jet, которая на 49% принадлежит LOT и выполняет рейсы для различных других перевозчиков, использующих самолеты CRJ и ATR. Нн был переименован из Regional Jet в Xfly.



Transpordi Varahaldus является инвестиционной компанией, которая управляет парком из семи самолётов CJR 900, которые находятся в долгосрочной аренде у Nordica и переданы в аренду Regional Jet.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.04.2020