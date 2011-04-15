ФАС и Минпросвещения разработали рекомендации о недопущении ограничения конкуренции в сфере дополнительного образования детей

ФАС и Министерство просвещения разработали рекомендации о недопущении ограничения конкуренции в сфере дополнительного образования детей. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Поводом для подготовки совместного документа стали результаты анализа функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) в регионах в рамках реализации нацпроекта "Образование".



Федеральная антимонопольная служба в ходе оперативного мониторинга в субъектах РФ выявила ряд нарушений при распределении бюджетных средств на функционирование системы дополнительного образования детей в регионах. Так, ведомство установило, что в ряде нормативных правовых актов субъектов или муниципальных образований содержатся положения, которые ограничивают право на участие в системе ПФДО организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, что нарушает положения закона "О защите конкуренции", а также идёт в разрез с Национальным планом развития конкуренции.



Для предотвращения антиконкурентных действий ФАС России совместно с Министерством просвещения РФ направили в региональные органы исполнительной власти письмо с рекомендациями в части подготовки нормативных правовых документов для реализации системы ПФДО в субъектах Российской Федерации.



"Со своей стороны мы настоятельно рекомендуем региональным органам исполнительной власти создать прозрачные механизмы, которые бы обеспечили равный доступ организаций всех форм собственности без исключения к участию в реализации системы ПФДО. В том числе речь идёт об информационной открытости и общедоступности данных о формировании перечней организаций, которые будут оказывать услуги дополнительного образования детей", - говорит заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Юлия Ермакова, цитируемая в сообщении.



Кроме того, в целях поддержки запуска системы ПДФО и предотвращения антимонопольных рисков, территориальные управления ФАС России должны проводить анализ реализуемых и внедряемых в субъектах РФ нормативных правовых актов системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на их соответствие антимонопольному законодательству, а также оказывать консультативную помощь региональным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в случае их обращения в ведомство при подготовке таких актов. При этом методическое сопровождение региональных органов и координацию внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей осуществляет Минпросвещения России.



Напомним, система ПФДО начала внедряться в регионах с сентября 2018 года в рамках национального проекта "Образование". Её основная цель - обеспечить гарантированную доступность дополнительного образования для детей посредством введения именных сертификатов. То есть, семья может подать заявку на получение такого сертификата и выбрать для своего ребёнка любые занятия в учреждениях детского дополнительного внешкольного образования. Оплата выбранных занятий будет осуществляться за счёт бюджетных средств, гарантом которых является именной сертификат.



"AK&M" от 29.04.2020