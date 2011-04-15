Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/04/2020
18:27

"Почта России" временно продлила срок хранения отправлений до 60 дней

"Почта России" временно продлила срок хранения отправлений до 60 дней. Об этом говорится в сообщении компании.

В связи с режимом самоизоляции срок хранения временно продлён, чтобы у всех клиентов была возможность забрать свои письма и посылки.

Так, 60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением "судебных" и "административных" отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней.

АО "Почта России" - цифровая почтово-логистическая компания. В региональную сеть "Почты России" включены 42 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3.5 млрд почтовых отправлений.

"AK&M" от 29.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100