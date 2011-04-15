"Почта России" временно продлила срок хранения отправлений до 60 дней. Об этом говорится в сообщении компании.



В связи с режимом самоизоляции срок хранения временно продлён, чтобы у всех клиентов была возможность забрать свои письма и посылки.



Так, 60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением "судебных" и "административных" отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней.



АО "Почта России" - цифровая почтово-логистическая компания. В региональную сеть "Почты России" включены 42 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3.5 млрд почтовых отправлений.



"AK&M" от 29.04.2020