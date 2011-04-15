ЦБ разъяснил работу финансового сектора в период до 11 мая 2020 года.



Как говорится в сообщении Банка России, установление режима нерабочих дней с 6 по 8 мая включительно не распространяется на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчётам и платежам).



К таким организациям могут быть отнесены банки, обеспечивающие предприятиям и частным лицам своевременное проведение расчётов, доступ к наличным деньгам и иным банковским услугам, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, паевые инвестиционные фонды, осуществляющие операции с имуществом и инвестиционными паями инвестиционных фондов, страховые организации, обеспечивающие исполнение своих обязательств по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования, страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней и по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности, а также биржевая и учетная инфраструктура (биржи, клиринговые организации, регистраторы, депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие доступ и непрерывное функционирование организованных торгов и гарантирующие расчеты по итогам торгов) .



Для сохранения возможности непрерывного доступа предприятий и населения к критически значимым услугам банкам и некредитным финансовым организациям необходимо обеспечить предоставление данных услуг в первую очередь через цифровые сервисы и удалённые каналы. Организация обеспечения оказания данных услуг осуществляется с учётом необходимости перевода максимального количества сотрудников на удалённый режим.



В целях защиты интересов предприятий и граждан в случаях невозможности осуществления критически важных финансовых услуг через цифровые сервисы и удаленные каналы банкам и указанным некредитным финансовым организациям следует обеспечить возможность проведения данных операций в офлайн-режиме. Особое внимание в данном случае должно быть уделено соблюдению требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса.



Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует банкам и некредитным финансовым организациям своевременно обновлять данную информацию на официальных интернет-сайтах либо предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом.



Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни c 6 по 8 мая, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором. Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 1 мая, выходные дни с 2 по 5 мая включительно, днём окончания срока считается 6 мая; для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днем окончания срока считается 12 мая.



При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства, наличие или отсутствие в его распоряжении возможности дистанционного обслуживания, а при отсутствии такой возможности - также режим ограничительных мер, которые применяются в соответствующем субъекте Российской Федерации и могут повлиять на возможность клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций.



Соответственно, в случае нарушения обязательства по финансовым сделкам в нерабочие дни с 6 по 8 мая по причине действия ограничительных мер и отсутствия у должника возможности исполнить обязательство с использованием сервисов дистанционного обслуживания Банк России рекомендует не применять к должнику меры гражданской правовой ответственности или иные неблагоприятные последствия нарушения договорных обязательств, в том числе в виде начисления повышенных процентов, взимания неустойки (штрафа, пени), обращения взыскания на заложенное имущество.



Кредитные организации в период с 6 по 8 мая включительно предоставляют в Банк России отдельные формы отчетности. Информация о перечне указанных форм отчетности кредитных организаций будет доведена до кредитных организаций дополнительно.



Информация о предоставляемых в этот период некредитными финансовыми организациями формах отчетности будет доведена до некредитных организаций дополнительно.



Платежная система Банка России в период с 6 по 8 мая будет работать в штатном режиме.



В таком же режиме будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов Банка России (кредитных организаций, Федерального казначейства).



Дополнительно работа платёжной системы Банка России будет обеспечена 4, 5 и 10 мая.



Система быстрых платежей будет функционировать, как и прежде, круглосуточно.



Работа НСПК, а также платёжной системы "Мир" будет обеспечена в обычном режиме.



Функции допуска участников и финансовых инструментов на финансовый рынок, а также функции контроля финансовых инструментов с 6 по 8 мая будут осуществляться в штатном режиме, как в обычные рабочие дни недели.



Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю и учётные цены на драгоценные металлы в период с 6 по 8 мая устанавливаются и публикуются Банком России в штатном режиме, как в обычные рабочие дни.



Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг продолжит рассмотрение поступающих обращений потребителей финансовых услуг в обычном режиме.



В этот период особое внимание будет уделено оперативному взаимодействию с потребителями финансовых услуг по вопросам функционирования финансовых организаций и новым законодательным инициативам. Для обеспечения коммуникации колл-центр Банка России (8-800-300-3000) продолжит свою работу в режиме 24/7.



"AK&M" от 29.04.2020