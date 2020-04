Автомобили "ГАЗель NEXT" начали оснащаться подушками безопасности

Горьковский автозавод начал оснащать автомобили "ГАЗель NEXT" фронтальными подушками безопасности. Об этом говорится в сообщении завода.



Внедрение новой системы пассивной безопасности начинается с отдельных модификаций техники и постепенно будет распространено на весь модельный ряд лёгких коммерческих автомобилей семейства NEXT. Подушка безопасности водителя войдёт в базовую комплектацию автомобиля. Также в настоящее время завершается подготовка к установке подушки безопасности для двух пассажиров переднего ряда, которая вскоре станет доступна в качестве опции.



Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) - ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает лёгкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.



Основные модели выпускаемой техники: "ГАЗель NEXT", "ГАЗон NEXT", "ГАЗель БИЗНЕС", "Соболь БИЗНЕС", "Садко".



В составе предприятия - собственный инженерный центр и более 20 высокотехнологичных производств. В сборке автомобилей ГАЗ участвуют 583 промышленных робота, уровень автоматизации на ключевых участках - 85%. Предприятие расположено в Нижнем Новгороде.





"AK&M" от 29.04.2020