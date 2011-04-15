Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 апреля 2020 года.



ЭТО НЕ ТЭК ПРОСТО

КОМПАНИИ ПОПРОСИЛИ У ПРЕЗИДЕНТА ЗАЩИТЫ ОТ НЕПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГОВ



"Ъ" стали известны основные предложения бизнеса, которые обсуждались на совещании у президента Владимира Путина с руководителями компаний ТЭК. Так, поставщики электроэнергии и газа больше всего озабочены ростом неплатежей и просят ввести их авансирование со стороны всех бюджетных потребителей. Также поднимался вопрос спецрежима перемещения через границу иностранных специалистов и оборудования, необходимых для работы отрасли. У нефтяных компаний же была одна главная просьба - не повышать налоги.





БЕЛЕЕТ ВИРУС ОДИНОКИЙ

КОЛЬСКИХ ВАХТОВИКОВ ИЗОЛИРУЮТ НА КРУИЗНОМ СУДНЕ



Как выяснил "Ъ", круизный паром "Принцесса Анастасия", рассчитанный на 2,5 тыс. человек и обычно курсирующий из Петербурга в Скандинавию, может стать местом размещения сотрудников подрядчиков НОВАТЭКа в пораженной коронавирусом Белокаменке. Судно должно прибыть в Мурманск 2 мая. Число зараженных у одного из подрядчиков, "Велесстроя", уже превысило 900 человек и достигло 1% от всероссийского. Источники "Ъ" сомневаются, что судно станет госпиталем. Скорее всего, речь идет об обсервации или изоляции сотрудников с положительным тестом, но без симптомов коронавируса.





ЗАЩИТНИКИ ЗАПРОСИЛИ ЗАЩИТЫ

АДВОКАТЫ ОБЕДНЕЛИ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ КЛИЕНТОВ И АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



Как стало известно "Ъ", советы адвокатских палат и юридические коллегии как Москвы и Подмосковья, так и других регионов России обратились к властям с просьбой снизить ставки оплаты или хотя бы отсрочить платежи за арендуемые у них помещения. Адвокаты заявляют, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, они несут колоссальные убытки, а арендные платежи - основной вид расходов. При почти полной невозможности работать в судах, представлять интересы и давать консультации объем их работы сократился на 90%, поставив, как утверждают защитники, их семьи в условия борьбы за выживание.





"ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТСЯ ПАДЕНИЕ РЕКЛАМЫ, БУДЕМ ПРИНИМАТЬ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ"



ГЕНДИРЕКТОР НТВ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКИЙ О ТЕЛЕВИДЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ



Из-за экономического кризиса и коронавируса телевидение оказалось в сложной ситуации: рекламные доходы снижаются, и производство контента сокращают даже крупнейшие вещатели. Как решает проблемы индустрия, "Ъ" рассказал гендиректор НТВ Алексей Земский.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 30.04.2020