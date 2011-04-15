Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 мая

Банк России установил на 1 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 47.5848

1 Азербайджанский манат 42.8684

100 Армянских драмов 15.1668

1 Белорусский рубль 30.1832

1 Болгарский лев 40.4372

1 Бразильский реал 13.6291

100 Венгерских форинтов 22.3904

1000 Вон Республики Корея 60.2832

10 Гонконгских долларов 93.8259

1 Датская крона 10.6035

1 Доллар США 72.7263

1 Евро 79.1189

100 Индийских рупий 96.8328

100 Казахстанских тенге 17.1298

1 Канадский доллар 52.3814

100 Киргизских сомов 90.9415

1 Китайский юань 10.3130

10 Молдавских леев 40.7430

1 Новый туркменский манат 20.8087

10 Норвежских крон 70.4010

1 Польский злотый 17.3966

1 Румынский лей 16.3305

1 СДР (специальные права

заимствования) 99.1936

1 Сингапурский доллар 51.5899

10 Таджикских сомони 70.9698

1 Турецкая лира 10.4119

10000 Узбекских сумов 71.8710

10 Украинских гривен 26.9798

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 90.6679

10 Чешских крон 29.1693

10 Шведских крон 73.8593

1 Швейцарский франк 74.8290

10 Южноафриканских рэндов 40.1789

100 Японских иен 68.1980

"AK&M" от 30.04.2020