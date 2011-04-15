Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 мая

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Банк России установил на 1 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.5848
1 Азербайджанский манат 42.8684
100 Армянских драмов 15.1668
1 Белорусский рубль 30.1832
1 Болгарский лев 40.4372
1 Бразильский реал 13.6291
100 Венгерских форинтов 22.3904
1000 Вон Республики Корея 60.2832
10 Гонконгских долларов 93.8259
1 Датская крона 10.6035
1 Доллар США 72.7263
1 Евро 79.1189
100 Индийских рупий 96.8328
100 Казахстанских тенге 17.1298
1 Канадский доллар 52.3814
100 Киргизских сомов 90.9415
1 Китайский юань 10.3130
10 Молдавских леев 40.7430
1 Новый туркменский манат 20.8087
10 Норвежских крон 70.4010
1 Польский злотый 17.3966
1 Румынский лей 16.3305
1 СДР (специальные права
заимствования) 99.1936
1 Сингапурский доллар 51.5899
10 Таджикских сомони 70.9698
1 Турецкая лира 10.4119
10000 Узбекских сумов 71.8710
10 Украинских гривен 26.9798
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 90.6679
10 Чешских крон 29.1693
10 Шведских крон 73.8593
1 Швейцарский франк 74.8290
10 Южноафриканских рэндов 40.1789
100 Японских иен 68.1980
"AK&M" от 30.04.2020