ЦБ установил учётную цену золота на 1 мая - 4014.11 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 1 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4014.11 руб./грамм

Серебро: - 35.86 руб./грамм

Платина: - 1819.12 руб./грамм

Палладий:- 4655.36 руб./грамм

"AK&M" от 30.04.2020