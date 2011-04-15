Робот-курьер Яндекс.Ровер начал работать в Сколково. Об этом сообщила пресс-служба Яндекса.



Он помогает администрации с доставкой документов и посылок на территории города. Это первая постоянная работа Ровера за пределами Яндекса: с ноября 2019 года он также возит документы в штаб-квартире компании на улице Льва Толстого.



Робот полностью автономен: сам планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. В отличие от беспилотных автомобилей, которые движутся в Сколково по проезжей части, Ровер перемещается по тротуарам. Офисы администрации и отделение "Почты России", куда робот также доставляет корреспонденцию, расположены в разных частях города, поэтому маршруты робота могут составлять несколько километров. Поставить Роверу задачу, открыть и закрыть его, наблюдать за передвижением робота на карте сотрудники Сколково могут самостоятельно с помощью смартфона. В случае необходимости они могут также обратиться за помощью к инженерам Яндекса.



Яндекс.Ровер может применяться для широкого круга задач. Сейчас, когда сегмент e-Commerce продолжает быстро развиваться, использование робота может оптимизировать этап "последней мили" в логистике в условиях растущего потока заказов. Ровер может доставлять посылки из интернет-магазинов, продукты и готовые блюда. Его также можно использовать и для транспортировки внутри больших помещений - например, на складах или в торговых центрах.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за I квартал 2020 года по GAAP выросла на 76% до 5.495 млрд руб. с 3.124 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (не является общепринятыми показателем GAAP) составила 5.148 млрд руб. против 5.44 млрд руб. Выручка увеличилась на 26% до 47.003 млрд руб. с 37.284 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (не является общепринятыми показателем GAAP) - на 13% до 12.147 млрд руб. с 10.768 млрд руб.



"AK&M" от 30.04.2020