Росавиация сообщила о ходе реконструкции аэропорта "Толмачёво".



По информации заказчика-застройщика проекта, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", на объекте проводятся следующие виды работ: снятие почвенно-растительного слоя на перроне и на рулёжной дорожке РД-N; прокладка кабеля электроснабжения 10 кВ; вынос кабельных линий из зоны строительства; устройство колодцев ВДС; завоз инертных материалов, а также другие виды работ, предусмотренные проектом.



Строительно-монтажные работы по проекту выполняются в условиях действующего аэропорта.



Модернизация аэродромного комплекса обеспечит возможность приёма современных воздушных судов, будет способствовать повышению уровня безопасности полётов и увеличению количества взлётно-посадочных операций как на внутренних, так и на международных направлениях.



Реализация проекта "Реконструкция аэропортового комплекса "Толмачёво" (Новосибирск)" осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщик по объекту - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", генеральный подрядчик на объекте - ОАО "Новосибирскавтодор".



Аэропорт "Толмачёво" (ИНН 5448100208, Новосибирск) - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1.8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1.3 тыс. пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6.747 млн пассажиров.



"AK&M" от 30.04.2020