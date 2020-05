Запасы "Полюса" оцениваются в 61 млн унций золота

Доказанные и вероятные запасы (Proved and Probable) "Полюса" в соответствии с Кодексом JORC 2012 года оцениваются в 61 млн унций золота против 64 млн годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании по состоянию на 31 декабря 2019 года.



Оцененные, выявленные и предполагаемые (Measured, Indicated and Inferred) минеральные ресурсы составляют 188 млн унций золота, включая 63 млн унций выявленных и предполагаемых ресурсов Сухого Лога.



"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.



"Полюс" обладает вторыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.4 млн унций) - фундаментом устойчивого роста производства.



Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают действующие рудникои, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.



"AK&M" от 30.04.2020