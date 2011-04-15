Московская Биржа переносит дату экспирации

В соответствии с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московская Биржа переносит дату исполнения ближайшей серии фьючерсного контракта на нефть сорта Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20) с 19 мая на 30 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Дата исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20M140520CA, CL-5.20M140520PA) была перенесена с 14 мая на 29 апреля 2020 года.



Решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствий у участников торгов и их клиентов.



Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.





"AK&M" от 30.04.2020