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30/04/2020
10:20

Московская Биржа переносит дату экспирации

В соответствии с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московская Биржа переносит дату исполнения ближайшей серии фьючерсного контракта на нефть сорта Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20) с 19 мая на 30 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Дата исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20M140520CA, CL-5.20M140520PA) была перенесена с 14 мая на 29 апреля 2020 года.

Решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствий у участников торгов и их клиентов.

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.


"AK&M" от 30.04.2020
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