Takeda продаёт свои активы компании Orifarm

Takeda продаёт портфель безрецептурных и рецептурных препаратов, а также две производственные площадки, расположенные в Дании и Польше компании Orifarm Group. Об этом говорится в сообщении Takeda.



Сделка оценивается в $670 млн.

Портфель, который будет продан Orifarm, включает различные безрецептурные препараты и пищевые добавки, а также отдельные рецептурные препараты, применяемые в областях респираторной, противовоспалительной, сердечно-сосудистой и эндокринологической терапии, которые продаются преимущественно в Дании, Норвегии, Бельгии, Польше, Финляндии, Швеции, Прибалтика и Австрии.



Takeda объявила о серии операций по продаже активов за последние двенадцать месяцев, что внесло вклад в достижение цели компании по выделению непрофильных активов на сумму около $10 млрд.



Так, Takeda объявила о продаже непрофильной продукции в Латинской Америке Hypera Pharma за $825 млн. Также компания завершила продажу непрофильных активов, охватывающих регион Россия-СНГ, STADA за $660 млн, а в странах, охватывающих Ближний Восток, Ближний Восток и Африку, - Acino за более чем $200 млн. В июле 2019 года компания Takeda завершила продажу препарата Xiidra® компании Novartis на сумму до $5.3 млрд.



Takeda - крупнейшая азиатская фармацевтическая компания, входящая в число 15 крупнейших в мире. На Takeda Pharmaceutical работают более 29 тыс. человек по всему миру. Сферы интереса компании: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, респираторные заболевания и иммунология, неврология, воспаления, вакцины онкология.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 30.04.2020