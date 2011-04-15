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30/04/2020
11:55

Почта Банк увеличил максимальную сумму кредита на быстровозводимые дома до 3 млн руб.

Максимальная сумма POS-кредита в Почта Банке на покупку быстровозводимых домов увеличена до 3 млн руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Увеличение суммы кредита вкупе с растущим спросом на быстровозводимые дома в условиях пандемии и ограничительных мер позволит банку до конца 2020 года нарастить количество выдач таких кредитов более чем в 2 раза.

POS-кредит на быстровозводимые дома – это альтернатива ипотеке и кредитам наличными, которая имеет весомые преимущества перед конкурентами. По сравнению с ипотекой, здесь отсутствует залог и первоначальный взнос, кредит оформляется просто и быстро (достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС). В сравнении с кредитами наличными, у POS-кредита более низкая ставка, что делает его более доступным, в т.ч в регионах. Оформить POS-кредит на быстровозводимый дом в Почта Банке можно на срок до 5 лет по ставке от 13.5% годовых.

"Почта Банк" - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк ВТБ и "Почта России" владеют по 49.999988% акций банка, ещё две акции принадлежат президенту-председателю правления банка Д.Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России".

Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО за девять месяцев 2019 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 4.5 млрд руб. Операционные доходы банка за отчётный период увеличились на 19% до 35.3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 26% до 22.5 млрд руб. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) в январе-сентябре увеличился на 30% и составил 397 млрд руб., портфель кредитов наличными вырос на 32% и составил 334 млрд руб., портфель кредитных карт - на 39% до 21 млрд руб.

"AK&M" от 30.04.2020
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