Россельхозбанк запускает цифровые кредитные карты Visa и Mastercard для новых клиентов

В ближайшее время в РСХБ станет доступно использование кредитной цифровой карты для новых клиентов. Такая карта создаётся в цифровом виде в режиме онлайн через Мобильный банк, в защищённом приложении, и используется с помощью мобильного устройства. Об этом говорится в сообщении банка.



Сервис создания цифровой карты онлайн до получения карты на материальном носителе доступен для карт Visa и Mastercard в платёжных приложениях Apple pay, Google pay и Samsung pay. Цифровая карта не имеет ограничений: ею можно расплачиваться в обычных магазинах и осуществлять операции в банкоматах, оснащённых ридерами бесконтактных карт.



Чтобы оптимизировать процесс взаимодействия с клиентом, в РСХБ использовали Customer Journey Map (CJM). Полученные результаты исследования CJM по кредитным картам были применены для оптимизации процессов и возможности моментального создания цифровой кредитной карты и использования её до получения пластикового носителя.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 30.04.2020